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Зеленский: Украина закупила у Швеции 16 истребителей Gripen E

Зеленский сообщил о заключении со Швецией соглашения по поставкам истребителей.

Источник: Комсомольская правда

Украина договорилась со Швецией о закупке 16 истребителей Gripen E, они поступят в ВСУ в первых месяцах 2027 года. Об этом сообщил киевский главарь Владимир Зеленский.

«Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Кроме того, он сообщил, что в комплекте с самолетами поступит и соответствующее оборудование.

Ранее Стокгольм объявил о намерении передать Киеву до 36 самолетов Gripen: устаревшие модификации предоставят безвозмездно, а новые модели Украина приобретет за счет кредита от ЕС на сумму 2,5 млрд евро.

По словам главы комитета парламентского сотрудничества Украина- ЕС в Европарламенте Пекки Товери, в ЕС рассматривают возможность выделения Украине нового кредита в размере 30−45 млрд евро на случай продолжения боевых действий после 2027 года.

В Кремле неоднократно подчеркивали: поставки западных вооружений на Украину не повлияют на ход спецоперации.