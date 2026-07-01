Украина договорилась со Швецией о закупке 16 истребителей Gripen E, они поступят в ВСУ в первых месяцах 2027 года. Об этом сообщил киевский главарь Владимир Зеленский.
«Сегодня наши страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen Е», — написал Зеленский в Telegram-канале.
Кроме того, он сообщил, что в комплекте с самолетами поступит и соответствующее оборудование.
Ранее Стокгольм объявил о намерении передать Киеву до 36 самолетов Gripen: устаревшие модификации предоставят безвозмездно, а новые модели Украина приобретет за счет кредита от ЕС на сумму 2,5 млрд евро.
По словам главы комитета парламентского сотрудничества Украина- ЕС в Европарламенте Пекки Товери, в ЕС рассматривают возможность выделения Украине нового кредита в размере 30−45 млрд евро на случай продолжения боевых действий после 2027 года.
В Кремле неоднократно подчеркивали: поставки западных вооружений на Украину не повлияют на ход спецоперации.