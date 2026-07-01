«Рейнджерс» объявили о подписании семилетнего контракта с хоккеистом Дорофеевым

Дорофееву 25 лет. Он был выбран «Вегасом» на драфте 2019 года под общим 79-м номером. За клуб форвард выступал с сезона-2021/22. В 22 матчах завершившегося розыгрыша плей-офф Дорофеев набрал 16 очков по системе «гол + пас» (12 + 4) и уступил в споре снайперов только одноклубнику канадцу Бретту Хаудену. В регулярном чемпионате за 82 игры россиянин набрал 64 очка (37 + 27).