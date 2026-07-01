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«Рейнджерс» объявили о подписании семилетнего контракта с хоккеистом Дорофеевым

По данным журналиста Эллиотта Фридмана, за сезон нападающий будет получать $11 млн.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал семилетний контракт с российским нападающим Павлом Дорофеевым. Об этом сообщила пресс-служба команды.

По данным журналиста Эллиотта Фридмана, за сезон игрок будет получать $11 млн.

Ранее ТАСС сообщал, что Дорофеев был обменян в «Рейнджерс» из «Вегаса» на 26-й и 92-й номера драфта НХЛ 2026 года, а также выбор в первом раунде драфта 2028 года.

Дорофееву 25 лет. Он был выбран «Вегасом» на драфте 2019 года под общим 79-м номером. За клуб форвард выступал с сезона-2021/22. В 22 матчах завершившегося розыгрыша плей-офф Дорофеев набрал 16 очков по системе «гол + пас» (12 + 4) и уступил в споре снайперов только одноклубнику канадцу Бретту Хаудену. В регулярном чемпионате за 82 игры россиянин набрал 64 очка (37 + 27).

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