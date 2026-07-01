Симоньян рассказала, как 12 лет назад ела жареную саранчу с Песковым в Китае

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как около 12 лет назад вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым ела жареную саранчу в китайском кафе. Об этом она сообщила в интервью порталу «Гуаньча», фрагмент которого опубликовала в своем Telegram-канале.