Симоньян рассказала, как 12 лет назад ела жареную саранчу с Песковым в Китае

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, как около 12 лет назад вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым ела жареную саранчу в китайском кафе. Об этом она сообщила в интервью порталу «Гуаньча», фрагмент которого опубликовала в своем Telegram-канале.
По ее словам, это произошло во время визита президента России Владимира Путина в Китай.
— Мы с Дмитрием Песковым… ночью пошли искать жареную саранчу. И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом кафе, — рассказала Симоньян.
Она также призналась, что очень любит сычуаньскую кухню, главной особенностью которой является острота блюд, говорится в сообщении.
Ранее Симоньян на открытии III Международного фестиваля «Евразия-Кинофест» анонсировала выход своей книги «Непервая любовь». По ее словам, аудиоверсия произведения будет озвучена с помощью искусственного интеллекта в том числе голосом телеведущего Тиграна Кеосаяна.
В начале весны стало известно, что тираж романа Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» превысил 170 тысяч экземпляров. Книга посвящена тому, что произойдет с человечеством спустя 60 лет и каким будет конец света.