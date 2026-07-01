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В СФ не видят рисков полного исчезновения малых городов

Многие живут в небольших городах из поколения в поколение и не собираются переезжать, отметил член комитета Совфеда по местному самоуправлению Олег Голов.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Малые города в России полностью не исчезнут, это было бы плохим сценарием с учетом размеров страны. Такое мнение в интервью ТАСС выразил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

Ранее в докладе ВЦИОМ сообщалось, что малые города на территории России могут со временем вовсе исчезнуть из-за оттока населения.

По словам сенатора, такой сценарий выглядит утопическим, в том числе потому, что есть те, кто живут в малых городах из поколения в поколение и ценят эту историю.

«Все полностью не переедут. Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли. Потому что площадь нашей страны огромная, если исчезнут малые города, будут [только] агломерации, это с точки зрения безопасности не очень правильно. И самое главное, там есть промышленные объекты, есть социальные объекты, — сказал Голов. — И я думаю, что 100% они — [малые города] — не исчезнут».

Как отметил сенатор, всего в России около 800 из порядка 1 120 городов относятся к малым (с населением до 50 тыс. человек).