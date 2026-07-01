В СФ не видят рисков полного исчезновения малых городов

«Все полностью не переедут. Я надеюсь, что этого не произойдет. Мы для этого и работаем, чтобы как раз малые города не исчезли. Потому что площадь нашей страны огромная, если исчезнут малые города, будут [только] агломерации, это с точки зрения безопасности не очень правильно. И самое главное, там есть промышленные объекты, есть социальные объекты, — сказал Голов. — И я думаю, что 100% они — [малые города] — не исчезнут».