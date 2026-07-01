В России перечень запрещенных профессий для женщин сократили в четыре раза

«Перечень профессий сегодня сокращен более чем в 4 раза», — сказала Баталина. По ее словам, теперь женщины в России могут работать в том числе и на автоматизированных линиях горной промышленности. В нашей стране уже появилась первая женщина-машинист грузового локомотива«, — сказала Баталина на стратегической сессии “Социальное благополучие северян: принципы государственной политики” второго форума женщин Севера “Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России”.