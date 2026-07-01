В России перечень запрещенных профессий для женщин сократили в четыре раза

Список запрещенных профессий для женщин в России сократился более чем в четыре раза. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. Её слова передает ТАСС (16+).
«Перечень профессий сегодня сокращен более чем в 4 раза», — сказала Баталина. По ее словам, теперь женщины в России могут работать в том числе и на автоматизированных линиях горной промышленности. В нашей стране уже появилась первая женщина-машинист грузового локомотива«, — сказала Баталина на стратегической сессии “Социальное благополучие северян: принципы государственной политики” второго форума женщин Севера “Север объединяет: роль женщин в укреплении единства народов России”.
Баталина уточнила, что некоторые профессии были недоступены для женщин из-за тяжелого физического труда, а также из-за вредных и опасных условий. Замминистра подчеркнула, что благодаря цифровизации и внедрению безопасных методов производства все больше профессий, которые раньше были мужскими, становятся женскими.
Баталина также добавила, что в России появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива.
Сейчас список работ, где ограничивается труд женщин, включает 100 позиций. В нем перечислены ряд химических производств, бурение скважин, металлообработка, горные работы, подземные работы и др. А в предыдущем перечне, который был принят более 20 лет назад, находилось свыше 450 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.