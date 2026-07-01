В России с 1 июля изменился срок передачи данных о страховом стаже для пенсии

С 1 июля в России изменяется порядок предоставления сведений о страховом стаже сотрудников, выходящих на пенсию. Об этом РИА Новости сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
Согласно новым правилам, работодатели должны направлять необходимые сведения в Соцфонд в течение трех рабочих дней с момента обращения сотрудника или получения соответствующего запроса от фонда. Ранее срок также составлял три дня — но не рабочих, а, а календарных.
Подольская уточнила, что новый порядок позволит избежать нарушений сроков в случаях, когда обращения приходятся на выходные или праздничные дни, поскольку отсчет теперь ведется в рабочих, а не календарных днях.
Ранее KP.RU сообщал, что средний размер пенсии работающих россиян за год увеличился примерно на 2,6 тысяч рублей. По данным Соцфонда, в мае 2026 года ее размер составил 23 721 рубль против 21 106 рублей годом ранее.