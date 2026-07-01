Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роспотребнадзор: профессиональных заболеваний в России стало значительно меньше

Уровень заболеваемости оказался на 30,70% ниже среднемноголетнего.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Уровень профессиональной заболеваемости в 2025 году в России снизился более чем на 11% по сравнению с 2024 годом и оказался на 30% ниже среднемноголетнего. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.

«Уровень профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2025 году составил 0,79 случая на 10 тыс. работников, что на 30,70% ниже по сравнению со среднемноголетним уровнем (1,14 на 10 тыс. работников) и на 11,24% ниже по сравнению с показателем 2024 года (0,84 на 10 тыс. работников)», — говорится в документе.

Роспотребнадзор в соответствии с постановлением правительства России осуществляет учет и проводит углубленный анализ профессиональной заболеваемости среди работников.

Всего за 2025 год было установлено почти 3,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний у 2,8 тыс. человек, при этом в 2016 году было выявлено 6,5 тыс. случаев у 5,5 тыс. человек.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше