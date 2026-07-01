Роспотребнадзор: профессиональных заболеваний в России стало значительно меньше

«Уровень профессиональной заболеваемости в Российской Федерации в 2025 году составил 0,79 случая на 10 тыс. работников, что на 30,70% ниже по сравнению со среднемноголетним уровнем (1,14 на 10 тыс. работников) и на 11,24% ниже по сравнению с показателем 2024 года (0,84 на 10 тыс. работников)», — говорится в документе.