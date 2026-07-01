В Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Работающие волонтеры должны получать за свою помощь дополнительные баллы к пенсии. Об этом ТАСС заявил замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»), комментируя разработанный Минэкономразвития план по поддержке и развитию добровольничества в РФ до 2028 года.
«Я бы подумал над какими-то еще формами поддержки, причем формами материальными, а не только моральными. Например, это могут быть баллы к пенсии для работающих граждан. Или это может быть выдаваемая при отработке определенного количества часов социальная карта для проезда в общественном транспорте», — сказал депутат.
По его словам, должен появиться формат стимулирования, который бы способствовал увеличению числа волонтеров в стране. «Я уверен, что добровольчество должно мотивироваться теми или иными социальными благами — и это должно касаться не только детей, которым добавляют несколько баллов к ЕГЭ, или молодежи, которым дают возможность использовать это в пушкинских картах, но и для людей среднего и старшего возраста», — отметил парламентарий.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в разработанном плане по поддержке волонтерства предлагается внедрить программу поощрений добровольцев. В частности, волонтер сможет накопить баллы, которые в дальнейшем сможет использовать для бесплатного или льготного посещения музеев, концертов, театров и кинотеатров.