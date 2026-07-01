В Госдуме предложили добавлять пенсионные баллы за волонтерство

По его словам, должен появиться формат стимулирования, который бы способствовал увеличению числа волонтеров в стране. «Я уверен, что добровольчество должно мотивироваться теми или иными социальными благами — и это должно касаться не только детей, которым добавляют несколько баллов к ЕГЭ, или молодежи, которым дают возможность использовать это в пушкинских картах, но и для людей среднего и старшего возраста», — отметил парламентарий.