Эквадорская федерация подала жалобу в ФИФА на действия мексиканских болельщиков

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Федерация футбола Эквадора (FEF) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на действия мексиканских болельщиков перед матчем двух национальных команд в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба эквадорской организации.
Встреча сборных Эквадора и Мексики пройдет в ночь на 1 июля по московскому времени.
«Федерация футбола Эквадора сообщает, что направила жалобу в ФИФА, поскольку такое поведение далеко от принципов честной игры, справедливости и единства, которые должны олицетворять чемпионат мира. По этой причине FEF с уважением призывает компетентные органы уделять больше внимания этим событиям и принимать необходимые меры для защиты наших игроков, тренерского штаба и болельщиков. Мы уверены, что эти неспортивные события не омрачат футбольный праздник, который объединяет две братские страны, и что во все времена должны царить уважение, здоровая конкуренция и честная игра, которые олицетворяют чемпионат мира».
Как отмечает агентство AFP, около тысячи мексиканских болельщиков собрались перед отелем, в котором расположилась сборная Эквадора, ночью перед матчем двух команд. Они пели, танцевали и запутали фейерверки.