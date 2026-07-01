Эквадорская федерация подала жалобу в ФИФА на действия мексиканских болельщиков

«Федерация футбола Эквадора сообщает, что направила жалобу в ФИФА, поскольку такое поведение далеко от принципов честной игры, справедливости и единства, которые должны олицетворять чемпионат мира. По этой причине FEF с уважением призывает компетентные органы уделять больше внимания этим событиям и принимать необходимые меры для защиты наших игроков, тренерского штаба и болельщиков. Мы уверены, что эти неспортивные события не омрачат футбольный праздник, который объединяет две братские страны, и что во все времена должны царить уважение, здоровая конкуренция и честная игра, которые олицетворяют чемпионат мира».