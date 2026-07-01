Прокуратура в Подмосковье проверяет сообщения о травмах детей из-за стекла в еде

Прокуратура Московской области начала проверку после сообщений о травмировании детей в игровом центре в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Поводом для проверки стала публикация в СМИ, в которой утверждается, что дети получили травмы после того, как в употребляемой ими пище обнаружились кусочки стекла.
В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников развлекательного комплекса. По итогам проверки будут приняты меры.
Ранее KP.RU сообщал, что в Астраханской области 14 человек отравились едой. Среди них есть четверо детей. Один человек скончался. У всех заболевших подтвержден сальмонеллез. Предварительно, люди отравились из-за рыбных котлет, купленных в гастрономе.