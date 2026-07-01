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Прокуратура в Подмосковье проверяет сообщения о травмах детей из-за стекла в еде

В Пушкине проверяют развлекательный детский центр из-за сообщений о стекле в еде.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Московской области начала проверку после сообщений о травмировании детей в игровом центре в подмосковном Пушкине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом для проверки стала публикация в СМИ, в которой утверждается, что дети получили травмы после того, как в употребляемой ими пище обнаружились кусочки стекла.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям сотрудников развлекательного комплекса. По итогам проверки будут приняты меры.

Ранее KP.RU сообщал, что в Астраханской области 14 человек отравились едой. Среди них есть четверо детей. Один человек скончался. У всех заболевших подтвержден сальмонеллез. Предварительно, люди отравились из-за рыбных котлет, купленных в гастрономе.