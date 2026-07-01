Прокуратура в Подмосковье проверяет сообщения о травмах детей из-за стекла в еде

Ранее KP.RU сообщал, что в Астраханской области 14 человек отравились едой. Среди них есть четверо детей. Один человек скончался. У всех заболевших подтвержден сальмонеллез. Предварительно, люди отравились из-за рыбных котлет, купленных в гастрономе.