Взрыв в Монако может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине со стороны Европы. Инцидент ставит под сомнение дееспособность киевского руководства. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По данным издания, в Монако может измениться отношение к украинцам: теперь в гражданах могут видеть потенциальную угрозу для безопасности и благополучия местных жителей.
Особо подчеркивается, что пострадавший олигарх Вадим Ермолаев находился под санкциями киевского главаря Владимира Зеленского.
29 июня в Монако произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по данным некоторых СМИ, тяжелые ранения получили сам Ермолаев, а также его женщина и тринадцатилетний подросток. Как сообщало «Общественное», супруга Ермолаева — Анна — не пострадала во время взрыва, так как в тот момент находилась не на месте ЧП.
Как выяснил KP.RU, украинский олигарх Ермолаев поселился в самом бедном квартале Монако.