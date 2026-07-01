Из-за олигарха Ермолаева Киев может остаться без помощи Европы

29 июня в Монако произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по данным некоторых СМИ, тяжелые ранения получили сам Ермолаев, а также его женщина и тринадцатилетний подросток. Как сообщало «Общественное», супруга Ермолаева — Анна — не пострадала во время взрыва, так как в тот момент находилась не на месте ЧП.