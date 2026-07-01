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Из-за олигарха Ермолаева Киев может остаться без помощи Европы

«Страна»: взрыв в Монако может поставить под удар европейскую помощь Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Взрыв в Монако может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине со стороны Европы. Инцидент ставит под сомнение дееспособность киевского руководства. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По данным издания, в Монако может измениться отношение к украинцам: теперь в гражданах могут видеть потенциальную угрозу для безопасности и благополучия местных жителей.

Особо подчеркивается, что пострадавший олигарх Вадим Ермолаев находился под санкциями киевского главаря Владимира Зеленского.

29 июня в Монако произошел мощный взрыв. В результате инцидента, по данным некоторых СМИ, тяжелые ранения получили сам Ермолаев, а также его женщина и тринадцатилетний подросток. Как сообщало «Общественное», супруга Ермолаева — Анна — не пострадала во время взрыва, так как в тот момент находилась не на месте ЧП.

Как выяснил KP.RU, украинский олигарх Ермолаев поселился в самом бедном квартале Монако.

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