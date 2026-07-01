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NYP: Иран пока не получил доступ к $6 млрд своих активов в Катаре

Замороженные в Катаре активы Ирана пока не были разблокированы и возвращены Тегерану, заявили в Соединённых Штатах, сообщает New York Post.

Источник: Аргументы и факты

Замороженные в Катаре активы Ирана пока не были разблокированы и возвращены Тегерану, сообщает New York Post.

Издание ссылается на информацию, полученную от источника в Белом доме.

«Никакие замороженные активы не были разблокированы, и никакие замороженные активы не будут разблокированы, пока Иран не выполнит условия меморандума о взаимопонимании», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что Иран хотел, чтобы его активы были переданы в виде единовременной выплаты, однако Соединённые Штаты выступают за разделение этой суммы.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Катар договорились о разблокировке шести миллиардов долларов из общей суммы в 12 миллиардов долларов активов.

По словам спикер парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.

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