NYP: Иран пока не получил доступ к $6 млрд своих активов в Катаре

Издание ссылается на информацию, полученную от источника в Белом доме.
«Никакие замороженные активы не были разблокированы, и никакие замороженные активы не будут разблокированы, пока Иран не выполнит условия меморандума о взаимопонимании», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Иран хотел, чтобы его активы были переданы в виде единовременной выплаты, однако Соединённые Штаты выступают за разделение этой суммы.
В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран и Катар договорились о разблокировке шести миллиардов долларов из общей суммы в 12 миллиардов долларов активов.
По словам спикер парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.