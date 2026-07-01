65 лет Диане: как «святая» манипулировала двором, находила измены и рушила отношения

Одним из самых серьёзных увлечений после развода стали отношения с кардиохирургом Хаснатом Ханом. Многие из её знакомых считали, что именно он был любовью всей её жизни. Но роман закончился расставанием, которое принцесса переживала крайне тяжело. После этого в её жизни появился Доди аль-Файед. Их отношения развивались стремительно и с самого начала сопровождались огромным вниманием прессы. Некоторые биографы предполагают, что роман мог быть попыткой отвлечься от болезненного разрыва с Хаснатом Ханом или способом показать миру, что она счастлива и востребованна.