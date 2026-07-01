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Мбаппе вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду Месси на чемпионатах мира

Француз забил 18-й гол на мировых первенствах, на счету аргентинца 19 мячей.

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отметился дублем в матче 1/16 финала чемпионата мира против команды Швеции и вплотную приблизился к бомбардирскому рекорду на мировых первенствах, который удерживает аргентинский форвард Лионель Месси.

На счету Мбаппе 18 голов на чемпионатах мира. У Месси 19 забитых мячей. Однако аргентинцам еще предстоит провести матч 1/16 финала. В ночь на 4 июля по московскому времени сборная Аргентины сыграет против команды Кабо-Верде.

Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Ранее ТАСС сообщал, что Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по голам в плей-офф. На счету француза 10 голов в играх на вылет.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проходит с участием 48 команд и завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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