Россия вошла в топ самых быстро богатеющих стран в мире

«Богатство» определяется как сумма финансовых и нефинансовых активов (от акций до недвижимости) за вычетом всех обязательств, таких как кредиты и ипотека. Чтобы исключить инфляционные искажения, все расчеты производятся в нацвалюте с поправкой на рост потребительских цен.