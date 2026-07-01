Россия вошла в топ самых быстро богатеющих стран в мире

Россия вошла в число мировых лидеров по росту благосостояния населения. Так, на каждого жителя страны его прирост за 2020−2025 годы составил 37%, что обеспечило стране второе место в глобальном рейтинге UBS «О мировом богатстве». Об этом сообщает РИА Новости.
«Богатство» определяется как сумма финансовых и нефинансовых активов (от акций до недвижимости) за вычетом всех обязательств, таких как кредиты и ипотека. Чтобы исключить инфляционные искажения, все расчеты производятся в нацвалюте с поправкой на рост потребительских цен.
Лидером среди стран по росту благосостояния на человека в 2020—2025 годах стала Южная Корея с показателем +55% с учетом инфляции. Следом за лидером идет Россия (+37%), замыкает тройку Хорватия (+29%).
Антилидером рейтинга стала Великобритания с падением 23,2%. Кроме того, ощутимо упали доходы голландцев (14,4%) и французов (4,5%).
При этом Италия оказалась единственной страной, где благосостояние за пятилетку практически осталось на месте.
Как отметил президент Владимир Путин, Россия может быть только сильной, иначе ее не будет.