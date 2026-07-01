Стюардессу задержали в Австралии с килограммом героина в чемодане

24 июня первый апелляционный суд Москвы оправдал стюардесс Юлию Сучкову и Камилу Эксанову, которых обвиняли в контрабанде наркотиков из США. Женщины, сами не зная того, привезли в столицу запрещенные вещества в шампунях.