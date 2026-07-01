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Стюардессу задержали в Австралии с килограммом героина в чемодане

В аэропорту Мельбурна задержали стюардессу, прилетевшую международным рейсом, после того как в ее багаже обнаружили килограмм героина. Инцидент произошел 25 июня. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.

В аэропорту Мельбурна задержали стюардессу, прилетевшую международным рейсом, после того как в ее багаже обнаружили килограмм героина. Инцидент произошел 25 июня. Об этом в понедельник, 29 июня, сообщил портал Paddle Your Own Kanoo.

Таможенники остановили гражданку Таиланда, заметив аномалии при сканировании багажа. В потайных карманах чемодана нашли 12 свертков с белым порошком, который оказался наркотиком. Власти не раскрыли название авиакомпании, в которой работала бортпроводница.

— Любой, кто попытается ввезти в Австралию наркотики, независимо от звания или должности, будет преследоваться по закону, — заявил командующий Австралийской пограничной службой Клинт Симс.

Стюардесса заключена под стражу, слушание по ее делу назначено на сентябрь. Ей грозит до 25 лет тюремного заключения, говорится в сообщении.

24 июня первый апелляционный суд Москвы оправдал стюардесс Юлию Сучкову и Камилу Эксанову, которых обвиняли в контрабанде наркотиков из США. Женщины, сами не зная того, привезли в столицу запрещенные вещества в шампунях.

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