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ОП: продавцы некачественного бензина обязаны оплатить ремонт автомобиля

При поломке машины из-за суррогата пострадавший имеет право на компенсацию в соответствии со статьями 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса, отметил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт своей машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Выплатить ущерб должен продавец суррогата, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

«Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ», — сказал Машаров.

Он отметил, что в случае обнаружения в интернете объявлений от перекупщиков о продаже бензина следует обратиться в правоохранительные органы. «Можно сделать скриншот объявления и направить обращение в полицию. Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью», — сказал Машаров.

По его словам, «российский рынок обеспечен топливом в достаточном количестве, но для его стабилизации потребуется некоторое время из-за перестройки логистики», — сказал Машаров.

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