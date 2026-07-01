ОП: продавцы некачественного бензина обязаны оплатить ремонт автомобиля

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Автовладельцы могут получить компенсацию за ремонт своей машины, если поломка произошла из-за некачественного бензина. Выплатить ущерб должен продавец суррогата, рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Если купили топливо с рук и оно оказалось некачественным и привело к поломке автомобиля, то продавец должен будет компенсировать средства за ремонт автомобиля в силу ст. 15, 1064, 1095, 1096 Гражданского кодекса РФ», — сказал Машаров.
Он отметил, что в случае обнаружения в интернете объявлений от перекупщиков о продаже бензина следует обратиться в правоохранительные органы. «Можно сделать скриншот объявления и направить обращение в полицию. Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью», — сказал Машаров.
По его словам, «российский рынок обеспечен топливом в достаточном количестве, но для его стабилизации потребуется некоторое время из-за перестройки логистики», — сказал Машаров.