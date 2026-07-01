ОП: продавцы некачественного бензина обязаны оплатить ремонт автомобиля

Он отметил, что в случае обнаружения в интернете объявлений от перекупщиков о продаже бензина следует обратиться в правоохранительные органы. «Можно сделать скриншот объявления и направить обращение в полицию. Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью», — сказал Машаров.