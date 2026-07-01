Эксперт Нуриева рассказала о пользе кепок для собак

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Кепки из легких тканей могут защитить собаку от контактных ожогов, прямого облучения и агрессивного ультрафиолета. Об этом ТАСС рассказала руководитель общественного движения защиты животных «Дай лапу» и просветительского проекта «ХочуСобаку.рф» Александра Нуриева, добавив, что головные уборы, сшитые из плотной синтетики, напротив, могут навредить питомцу.
«В первую очередь она работает как светоотражатель и механический фильтр. На открытом солнце или вблизи водоемов козырек защищает глаза собаки от агрессивного ультрафиолета и бликов. Это снижает риск фотокератита (воспаления роговицы от яркого света) и позволяет животному не щуриться, — сказала Нуриева. — Второй важный момент — защита от контактных ожогов и прямого облучения. Темная шерсть поглощает тепловую энергию в разы быстрее светлой. Головной убор из дышащего светлого хлопка принимает прямые лучи на себя, не давая макушке раскалиться. А для бесшерстных пород и собак-альбиносов ткань выступает барьером, защищающим нежную кожу от солнечных ожогов.».
Эксперт подчеркнула, что кепки из плотной синтетики могут спровоцировать у собак перегрев от солнца. «Главное, что нужно помнить: собака не охлаждается через кожу головы. Базовый механизм терморегуляции у животных — учащенное дыхание и испарение влаги с языка и слизистых пасти. Поэтому сама по себе кепка не защитит питомца от системного теплового удара. А если она сшита из плотной синтетики, то может даже нанести вред. Искусственная ткань блокирует циркуляцию воздуха вокруг ушей, где проходит густая сеть кровеносных сосудов, и способна лишь спровоцировать перегрев», — пояснила она.
Собеседница агентства добавила, что кепка для собак является дополнительной защитой в жаркую погоду. «Ее применение оправдано при долгом нахождении на солнце, и только если она сшита из легких натуральных тканей — льна или хлопка, а собака не испытывает стресса от постороннего предмета на голове. В нашем просветительском проекте “ХочуСобаку.рф” мы подчеркиваем, что никакие аксессуары не отменяют базовых правил безопасности. Главной защитой собаки в летние месяцы остаются круглосуточный доступ к свежей воде, возможность уйти в тень и перенос выгула на раннее утро или поздний вечер, когда солнечная активность минимальна», — заключила Нуриева.