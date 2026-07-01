Эксперт Нуриева рассказала о пользе кепок для собак

Эксперт подчеркнула, что кепки из плотной синтетики могут спровоцировать у собак перегрев от солнца. «Главное, что нужно помнить: собака не охлаждается через кожу головы. Базовый механизм терморегуляции у животных — учащенное дыхание и испарение влаги с языка и слизистых пасти. Поэтому сама по себе кепка не защитит питомца от системного теплового удара. А если она сшита из плотной синтетики, то может даже нанести вред. Искусственная ткань блокирует циркуляцию воздуха вокруг ушей, где проходит густая сеть кровеносных сосудов, и способна лишь спровоцировать перегрев», — пояснила она.