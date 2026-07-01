Франция разгромила Швецию в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Франции со счетом 3:0 обыграла команду Швеции в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Игра прошла на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.
В составе сборной Франции два гола забил Килиан Мбаппе — на 45-й и 74-й минутах. Еще один гол на 53-й минуте забил Брадли Баркола.
В ⅛ финала команда Франции выйдет на поле со сборной Парагвая. Матч пройдет 5 июля в американской Филадельфии.
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