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Сборная Франции вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

В стартовом раунде плей-офф французы разгромили команду Швеции со счетом 3:0.

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Сборная Франции одержала победу над командой Швеции со счетом 3:0 в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Встреча прошла в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (45-я, 74-я минуты) и Брэдли Барколя (53).

На счету Мбаппе стало 18 голов, забитых на чемпионатах мира. По этому показателю он занимает второе место, уступая только нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси (19). На текущем мировом первенстве француз и аргентинец забили по 6 мячей и делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира.

В ⅛ финала французы сыграют с командой Парагвая, которая в первом раунде плей-офф оказалась сильнее сборной Германии (1:1, 4:3 по пенальти). Встреча пройдет в ночь на 5 июля по московскому времени в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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