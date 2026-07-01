Сборная Франции вышла в ⅛ финала чемпионата мира по футболу

На счету Мбаппе стало 18 голов, забитых на чемпионатах мира. По этому показателю он занимает второе место, уступая только нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси (19). На текущем мировом первенстве француз и аргентинец забили по 6 мячей и делят первое место в списке лучших бомбардиров турнира.