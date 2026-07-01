«Как дурачки катаемся» — перевозчики не оценили лимиты на заправку в Приморье

На днях в Приморском крае вступили в силу новые ограничения на отпуск топлива для грузового транспорта: в черте города в бак большегруза теперь можно залить не более 100 литров, а на трассе — не более 200. Инициатива властей, направленная на борьбу с топливным ажиотажем и недобросовестными потребителями, вызвала, мягко говоря, неоднозначную реакцию среди перевозчиков. Корреспондент ИА PrimaMedia связалась с представителями транспортно-логистических компаний края, чтобы выяснить, как лимиты повлияют на междугородние перевозки, изменятся ли сроки доставки товаров и какие сложности могут возникнуть у водителей фур. Забегая вперед, отметим один из парадоксальных выводов — меры по борьбе с очередями на АЗС могут эти самые очереди увеличить. Если раньше большегруз за одно посещение заправлял сразу полный бак, то теперь водители вынуждены делать по три-четыре посещения подряд.
На фоне сообщений о росте цен на топливо и введения новых ограничений на его отпуск для отдельных категорий транспорта в Приморском крае обсуждают возможные последствия для логистики и снабжения. Участники рынка отмечают, что изменения уже затрагивают привычную схему работы перевозчиков на междугородних маршрутах.
«Конечно, такие ограничения создают дополнительные сложности для перевозчиков. Например, чтобы крупнотоннажному грузовику доехать из Владивостока до Хабаровска, требуется примерно 300−400 литров дизеля в одну сторону. Если на всех заправках не будет очередей и топливо будет в наличии, то, в принципе, мы сможем дозаправляться по пути от одной АЗС к другой. Но это неизбежно увеличит время перевозки. Кроме того, всегда остаётся риск, что на следующей заправке топливо закончится. Тогда водитель может оказаться на трассе практически с пустым баком и без возможности продолжить движение», — отметил директор транспортной компании «Чемпион Логистик» Дмитрий Малащенков.
Получается, если раньше перевозчики могли без ограничений заправлять в бак 500−600 литров топлива, а при необходимости — и больше, и такого запаса нередко хватало почти на неделю работы, то теперь лимита в 100 литров хватает лишь на один средний рейс — например, поездку из Владивостока в Уссурийск и обратно.
При этом, как отмечает представитель транспортно-логистической компании «Куб Экспресс» Алексей, формально водитель может заправиться на нескольких АЗС сети ННК, получив на каждой станции до 100 литров. Однако на практике многие перевозчики уже используют сервис «Яндекс Заправки» (6+), для пользователей которого действует ещё более жёсткий лимит — не более 30 литров за одну заправку. В результате, чтобы набрать необходимый объём топлива, водителю приходится объезжать сразу несколько заправок в день. По мнению собеседника, такие меры лишь искусственно создают дополнительный ажиотаж и очереди, хотя именно введённые ограничения, казалось бы, направлены на их предотвращение.
«Если раньше на заправку заезжало 10 фур в сутки, то теперь будет заезжать условно 25. И в чём смысл тогда? Ведь мы же не остановились, мы как возили, так и возим. Только теперь мы как дурачки катаемся всем городом, кружим, чтобы найти это топливо, собрать по крупицам свои 400 — 600 литров. Представьте, только контейнеровозов в день выезжает порядка тысячи в городе. А сколько ещё других транспортных средств, которые также попали под ограничения», — отметил Алексей.
Спекуляции, которых нет?
Власти Приморья называют введённые ограничения вынужденной мерой. По словам заместителя председателя правительства Приморского края Владимира Малюшицкого, необходимость лимитов связана с недобросовестными потребителями, которые заправляют в баки большегрузов значительные объёмы топлива, затем сливают его и вновь возвращаются на АЗС. Однако представители транспортных компаний с такой аргументацией не совсем согласны.
По словам директора компании «Чемпион Логистик», крупные объёмы заправки для грузового транспорта — обычная практика, продиктованная спецификой работы.
«Большегрузы всегда заливали много дизельного топлива. Зачем перевозчику заезжать на заправку через каждые 200—300 км, стоять в очереди? Если он залил тонну и спокойно отправился в дальний рейс? Тут дело не в этом», — высказался Дмитрий Малащенков.
В компании «Куб Экспресс» в первую очередь обратили внимание на то, что ограничения затронули прежде всего дизельное топливо, тогда как основной ажиотаж наблюдается вокруг бензина.
«Грузовики дизельные, ты не можешь просто взять и в бак залить бензин. Соответственно, вопрос не снят. Мы что-то топим дизелем сейчас? Нет. Лето на дворе. Поэтому непонятно, о какой массовой спекуляции может идти речь. Могу предположить ситуацию, когда грузовик заливает в бак топливо, приезжает и в комбайн переливает. Но это всегда такое происходило. Одно дело заправить свою спецтехнику какую-нибудь, а другое дело — массовое явление. Лимиты-то ввели для всех большегрузов. А ведь это — жизненно важная артерия экономики, которую трогать нельзя. Ну, это примерно так: “Давайте не будем продукты возить”, — подчеркнул Алексей.
«Перевозчики отказываются от дальних поездок».
При этом перевозчики отмечают, что введённые ограничения в крае уже начинают влиять на организацию междугородних перевозок. По словам представителя компании «Куб Экспресс», некоторые организации стали с осторожностью брать дальние рейсы, а некоторые и вовсе от них отказываются, опасаясь, что водители не смогут беспрепятственно заправиться в пути.
В качестве примера он привёл недавнюю перевозку партии бананов из Владивостока, которые необходимо было доставить в Хабаровск в максимально короткие сроки — загрузить в один день и уже на следующий передать получателю.
«Как выполнять такие перевозки при действующих ограничениях? Если машину ограничить 200 литрами топлива, этого хватит примерно на 400−450 километров пути. Получается, грузовик остановится примерно на полпути между Владивостоком и Хабаровском. Что дальше? Лечь спать, на следующие сутки проснуться, дотянуть до ближайшей заправки? У меня заморозка. Я не могу по-другому возить продукты. Это любые овощи, фрукты, мясо, молочные продукты. Ну, а получается, что об этом никто не подумал», — отметил Алексей.
С коллегой по цеху согласен и директор компании «Чемпион Логистик». По словам Дмитрия Мещенкова, сейчас перевозчики сталкиваются с дополнительной неопределённостью, поскольку не знают, как обстоят дела с обеспечением топливом в других регионах и смогут ли беспрепятственно заправляться на всём протяжении маршрута.
«Мы не понимаем, какая ситуация с топливом складывается по стране. Доедет ли машина до следующей заправки или ей придётся стоять и ждать, пока подвезут топливо? Для перевозчиков это дополнительные риски, которые невозможно заранее просчитать», — отметил собеседник.
Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают перевозки скоропортящихся грузов в рефрижераторах. Холодильная установка должна работать непрерывно, а для этого необходим постоянный запас топлива.
Топливный ажиотаж.
В последнее время в Приморье зафиксирован ощутимый рост розничных цен на бензин и дизель, хотя министерство энергетики региона ранее заявило о достаточных запасах топлива в крае. На данный момент ситуацию на АЗС действительно можно назвать стабильной, несмотря на ряд ограничений вроде запрета на отпуск в канистры или лимита в 30 литров через приложение, а также 100 литров для грузового транспорта. Пока бензин на заправках есть, а очереди нельзя назвать гигантскими. Правда, рост цен продолжается, а власти находят всё новые меры для борьбы с топливным ажиотажем и недобросовестным потребителем.
Ранее заместитель председателя правительства Приморского края Владимир Малюшицкий рассказал, что введённые ограничения носят временный характер и будут сняты, как только спадёт ажиотажный спрос на топливо. Действительно, летом потребление топлива традиционно растёт — в регион приезжают тысячи отдыхающих, в том числе из Хабаровского края, и большинство перемещаются на личном автотранспорте. Однако перевозчики не могут понять: если дополнительная нагрузка на рынок создаётся в первую очередь автомобилистами, почему жёсткие лимиты ввели именно для коммерческого транспорта?
Напомним, что проблема топливного ажиотажа не нова для региона. В августе 2025 года Приморье уже переживало дефицит бензина, когда спекулянты и туристический наплыв спровоцировали резкий скачок цен и очереди на заправках. Тогда, по данным Минэнерго, пришлось задействовать 64 бензовоза — вдвое больше обычного количества, а ФАС возбуждала дела из-за необоснованного завышения цен.