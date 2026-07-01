Тля, муравьи и слизни: Как побороть коварных вредителей на дачном участке — советы биолога

Со слизнями есть два основных подхода. Первый — химический: применение специальных препаратов-моллюскоцидов. Это, как правило, синие гранулы, которые рассыпают по участку, особенно на путях передвижения вредителей. Второй — механическое уничтожение. Здесь каждый выбирает сам: кто-то собирает и уничтожает вручную, кто-то использует подручные средства.