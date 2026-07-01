Хабаровские врачи помогли жителям подшефного Дебальцево

Главный врач Краевого клинического центра онкологии Алексей Веселов с коллегами работал в подшефном Хабаровску городе Дебальцево в ДНР более двух недель. О том, как прошла их первая командировка, Алексей Викторович рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня».
В Дебальцево работают две больницы, которые оказывают помощь примерно 20 000 жителей города и ближайших населённых пунктов. В медицинских организациях остро не хватает узкопрофильных специалистов, и поэтому помощь коллег из Хабаровска оказалась бесценной.
— Был запрос на работу четырёх специалистов: уролога, офтальмолога, гастроэнтеролога и отоларинголога. Лор-врач не смог поехать, но мы все равно прибыли предполагаемым составом, с офтальмологом поехала медицинская сестра — высококлассный специалист. Я в основном вёл там работу как врач-клиницист, то есть принимал как гастроэнтеролог, эндоскопист. И помогал решать организационные вопросы, — рассказывает Алексей Веселов.
Ехать в обстреливаемый противником регион многие не решаются, но среди прибывших в Дебальцево хабаровчан случайных людей не было. Главврач онкоцентра — из семьи офицеров, и знакомство с городом вызвало у него не страх, а воспоминания о военных городках, в которых прошло его детство. Уролог Кирилл Надёшкин — участник специальной военной операции, а медсестра Ирина Васильченко полгода отработала в военном госпитале Мариуполя.
Отвечая на вопрос о первом впечатлении от Дебальцево, Алексей Викторович вспомнил картину Николая Ярошенко «Всюду жизнь». Совсем рядом с театром боевых действий гражданские люди живут своей обычной мирной жизнью. Людей на улицах хоть и немного, но пенсионеры спешат в продуктовые магазины, мамы с колясками гуляют, школьники идут по делам… Очень удивило отсутствие в частном секторе домашней птицы и скотины. Если огороды все засаживают, то домашнюю живность не держат. Возможно, ее сложно содержать в таких жизненных условиях. А может быть, не держат из-за демаскировки. Крик петуха может привлечь внимание противника.
Особенности работы в тыловом городе.
За время командировки дальневосточные медики работали в Дебальцево и Донецке, посетили аптеки в ДНР и оценили развитие сферы медицины в республике.
— Заметно, что в Дебальцево инфраструктуру больниц очень давно не обновляли, здания довольно запущенные. Но сейчас Хабаровский край их ремонтирует. Полностью перестроили поликлинику, обновляют отделения больницы. Впервые, наверное, за 20 лет заработал лифт! Я не представляю, как ребята до этого трудились, если травматология и реанимация находятся на верхних этажах, приёмный покой на первом, а лифт просто не работал. Диагностическая база там тоже нуждается в обновлении. Нет аппарата УЗИ, хотя это важнейшее для диагностики заболеваний исследование. Но недавно поставили новый рентген-аппарат, — вспоминает Алексей Веселов.
В больнице Дебальцево работает много молодежи. Это одновременно печальная и радостная статистика. Радует то, что молодежь охотно идет учиться в медицинский университет и потом работает по профессии. В ДНР действует программа «Земский доктор», благодаря которой в больницы и медицинские центры Дебальцево приходят работать медики из Донецкой Народной Республики, Беларуси.
Печальная причина обновления коллектива больницы в Дебальцево связана со специальной военной операцией. Во время боевых действий потребность во врачах и медсестрах резко возросла. Почти все с первых дней проведения СВО ушли работать в военные госпитали. Многих уже нет в живых.
— В Дебальцево мы столкнулись с такими условиями, о которых в мирной, благополучной жизни и не задумываешься. Когда мы приехали, электроподстанцию обстреляли и двое суток не было электричества. Резервный дизель-генератор в больнице использовали только для реанимации. А все остальные службы работали без электричества. Как в больнице с круглосуточным стационаром приготовить на всех еду, если там установлены электроплиты? Нашли решение: вернуться к печам, также в больнице всегда есть большие запасы воды, специальные сухпайки, запасы консервов — продумали все, чтобы пациенты не страдали, — вспоминает Алексей Веселов.
Алексея Викторовича и его коллег после возвращения домой чаще всего спрашивают, страшно ли было работать в Дебальцево. Он неизменно отвечает: нет, и добавляет, что, как обычно, лечил людей. И боялся только одного: не выполнить поставленные задачи.
Рядом с Дебальцево есть крупный город Енакиево, куда маршрутизируется экстренная медицинская помощь. Наблюдая за работой водителей «скорых», Алексей Веселов думал, что эти профессионалы уже настолько привыкли к опасности, что и не думают о ней. Единственное: когда ехали в Донецк, водитель просил всех внимательно смотреть на небо, чтобы при появлении дронов все успели покинуть автомобиль и спрятаться под деревьями.
Ему самому бороться со страхом помогала самодисциплина. При сигнале опасности врач продолжал вести прием, ведь команда перейти в убежище не поступала, а значит, надо успокаивать пациентов и спокойно работать. От эмоционального фона, по словам врача, зависит очень многое.
Пациенты рассказывали о том, что пришлось пережить, — о боях, о том, как месяцами жили в подвалах без еды, воды и света, спасаясь от ракетных обстрелов.
— Это, конечно, сильный стресс. И мы диагностировали множество психосоматических заболеваний, например, вызванных стрессом гастроэнтерологических болезней, — вспоминает Алексей Веселов.
Близкий Дальний Восток.
Пациенты не только делились воспоминаниями и переживаниями, но и о многом расспрашивали хабаровчан. Дальний Восток жители ДНР представляют как холодный край, где не растут ни овощи, ни плодовые деревья. Врачи из Хабаровска поневоле стали и просветителями-пропагандистами своего региона.
Большое впечатление на Алексея Веселова произвела встреча с детьми из ДНР. Во время Дня здоровья он выступил перед молодежью с лекцией о здоровьесберегающих технологиях.
— Это были школьники младшего и среднего возраста, они в рамках обмена уже бывали у нас в Хабаровске, в «Созвездии». И было очень приятно слышать, как они с радостью вспоминали о нашем крае, о том, как их здесь принимали, — рассказывает Алексей Веселов.
Врач оценил и то, что донбасские дети в отсутствие интернета «живут советской еще жизнью» — играют в подвижные игры, многие из которых уже забывают в других регионах. Жизнь под обстрелами не сделала их пугливыми или подавленными. Специфика взросления в ДНР лишь в том, что юные донбассцы за годы войны научились на слух различать выстрелы гаубицы от стрельбы танковой пушки или звука падающих снарядов РСЗО. Многие подростки воспринимают грозящую им ежедневно опасность с юношеской бравадой.
Поездка в Дебальцево для Алексея Веселова и его коллег стала первой попыткой наладить профессиональные связи между Хабаровским краем и ДНР. Теперь ему пишут коллеги и пациенты и спрашивают, планируют ли дальневосточники еще один визит в республику. И хабаровчане уже обдумывают возможность организации выездной работы.
Да и коллеги после рассказов о работе в Дебальцево стали спрашивать об условиях. И возможно, через несколько месяцев в ДНР высадится более многолюдный медицинский десант с Дальнего Востока. Ведь врачами движет чувство ответственности и осознание своего особого служения. Важно не просто помочь людям, а вселить уверенность, что они не одни, и где-то за 9 000 километров в холодном регионе о них думают и готовы прийти на помощь.