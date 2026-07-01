Хабаровские врачи помогли жителям подшефного Дебальцево

— В Дебальцево мы столкнулись с такими условиями, о которых в мирной, благополучной жизни и не задумываешься. Когда мы приехали, электроподстанцию обстреляли и двое суток не было электричества. Резервный дизель-генератор в больнице использовали только для реанимации. А все остальные службы работали без электричества. Как в больнице с круглосуточным стационаром приготовить на всех еду, если там установлены электроплиты? Нашли решение: вернуться к печам, также в больнице всегда есть большие запасы воды, специальные сухпайки, запасы консервов — продумали все, чтобы пациенты не страдали, — вспоминает Алексей Веселов.