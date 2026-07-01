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Матчи чемпионата мира — 2026 посетили 5 млн человек

Турнир проходит в СЩА, Мексике и Канаде.

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Число болельщиков, посетивших матчи чемпионата мира 2026 года по футболу, достигло 5 млн человек.

Данная отметка была достигнута на игре 1/16 финала между сборными Франции и Швеции.

Ранее ТАСС сообщал, что рекорд посещаемости чемпионатов мира был установлен по ходу третьего тура групповой стадии, когда превысил 3,6 млн человек. Предыдущий рекорд был установлен на мировом первенстве 1994 года в США, тогда матчи посетили 3 587 538 зрителей. Позднее стало известно, что игры группового этапа в общей сложности посетило 4,6 млн человек.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

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