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Автомобилистам рассказали о праве на компенсацию за некачественный бензин

Машаров: россияне могут получить компенсацию за некачественный бензин.

Источник: Комсомольская правда

Автовладельцы в России могут рассчитывать на компенсацию затрат на ремонт автомобиля, если поломка произошла из-за некачественного топлива. Об этом сообщил член ОП РФ Евгений Машаров.

Политик уточнил, что в случае покупки суррогатного бензина у частных продавцов ответственность за возмещение расходов на ремонт машины несет продавец топлива в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.

Машаров отметил, что при выявлении в интернете объявлений о продаже бензина у перекупщиков гражданам следует обращаться в правоохранительные органы.

«Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее в Иркутске полицейские за сутки пресекли четыре случая нелегальной торговли бензином. Задержанные занимались незаконным предпринимательством, сбывая горючее по 250 рублей за литр. В одном случае точка сбыта работала непосредственно у заправочной станции.

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