Автомобилистам рассказали о праве на компенсацию за некачественный бензин

Автовладельцы в России могут рассчитывать на компенсацию затрат на ремонт автомобиля, если поломка произошла из-за некачественного топлива. Об этом сообщил член ОП РФ Евгений Машаров.
Политик уточнил, что в случае покупки суррогатного бензина у частных продавцов ответственность за возмещение расходов на ремонт машины несет продавец топлива в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ.
Машаров отметил, что при выявлении в интернете объявлений о продаже бензина у перекупщиков гражданам следует обращаться в правоохранительные органы.
«Также можно подать обращение в МЧС, так как бензин — это не картошка или бутылка воды, и его хранение, перевозка и продажа связаны с пожарной опасностью», — сказал он в интервью ТАСС.
Ранее в Иркутске полицейские за сутки пресекли четыре случая нелегальной торговли бензином. Задержанные занимались незаконным предпринимательством, сбывая горючее по 250 рублей за литр. В одном случае точка сбыта работала непосредственно у заправочной станции.