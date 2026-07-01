Мбаппе обошел Месси по результативным действиям на чемпионате мира — 2026

Благодаря дублю в ворота команды Швеции в матче 1/16 финала на счету француза стало 8 результативных действий (6 забитых мячей + 2 передачи). Он опередил по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (6 + 0). Однако аргентинцам еще предстоит провести встречу на этой стадии позднее против команды Кабо-Верде.