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«Известия»: волонтеров из РФ планируют отправлять в гуманитарные миссии за рубеж

Для этого в стране создадут международный волонтерский резерв, сообщило издание.

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Правительство планирует начать отправлять российских квалифицированных добровольцев в другие страны в гуманитарные миссии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на разработанный план по развитию добровольчества на 2026−2028 годы, который составляли Минэкономразвития с другими ведомствами при участии экосистемы «Добро.рф» и Росмолодежи.

Газета со ссылкой на документ отмечает, что для этого в России должен быть сформирован международный волонтерский резерв для оказания адресной помощи за рубежом, а также укрепления гуманитарного авторитета РФ. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев пояснил изданию, что в рамках программы планируется брать квалифицированных специалистов, например, медиков или реставраторов.

«В ближайшее время мы планируем расширить функционал платформы, создав базу проверенных принимающих организаций, чтобы в соответствии с поручением президента РФ сделать системную отправку волонтеров регулярной и охватывающей не только страны СНГ, но и другие регионы мира», — добавил Метелев «Известиям».

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