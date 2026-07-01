«Известия»: волонтеров из РФ планируют отправлять в гуманитарные миссии за рубеж

Газета со ссылкой на документ отмечает, что для этого в России должен быть сформирован международный волонтерский резерв для оказания адресной помощи за рубежом, а также укрепления гуманитарного авторитета РФ. Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы «Добро.рф» Артем Метелев пояснил изданию, что в рамках программы планируется брать квалифицированных специалистов, например, медиков или реставраторов.