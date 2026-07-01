Reuters: Эбола может распространиться на ещё две провинции ДР Конго

«В провинции Чопо медицинские работники наблюдают за людьми, которые могли контактировать с телом беременной женщины, умершей от Эболы в зоне здравоохранения Ниания провинции Итури… Два человека, идентифицированные как контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещённые в изоляцию для проведения тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле», — говорится в сообщении.