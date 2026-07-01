Reuters: Эбола может распространиться на ещё две провинции ДР Конго

Лихорадка Эбола может распространиться на ещё две провинции Демократической Республики Конго, сообщает Reuters.
В материале сказано, что речь идёт о провинциях Чопо и Верхнее Уэле.
«В провинции Чопо медицинские работники наблюдают за людьми, которые могли контактировать с телом беременной женщины, умершей от Эболы в зоне здравоохранения Ниания провинции Итури… Два человека, идентифицированные как контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещённые в изоляцию для проведения тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что эти два человека возвращаются в Нианию, один из бежавших сдал положительный тест на вирус. Медики ищут всех, с кем они могли контактировать.
Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.
Депутат Жак Илунгу Опени заявил, что на западе ДР Конго стремительно распространяется неизвестная болезнь. По его словам, с начала июня в населённом пункте Моколо-Биала провинции Квилу от инфекции скончались 14 человек.