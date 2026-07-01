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Reuters: Эбола может распространиться на ещё две провинции ДР Конго

В двух провинциях Демократической Республики Конго отслеживают возможные случаи инфицирования лихорадкой Эбола после контакта с заболевшей, сообщает Reuters.

Источник: Аргументы и факты

Лихорадка Эбола может распространиться на ещё две провинции Демократической Республики Конго, сообщает Reuters.

В материале сказано, что речь идёт о провинциях Чопо и Верхнее Уэле.

«В провинции Чопо медицинские работники наблюдают за людьми, которые могли контактировать с телом беременной женщины, умершей от Эболы в зоне здравоохранения Ниания провинции Итури… Два человека, идентифицированные как контактировавшие с заболевшими Эболой в Ниании и помещённые в изоляцию для проведения тестирования, бежали в провинцию Верхнее Уэле», — говорится в сообщении.

Автор отметил, что эти два человека возвращаются в Нианию, один из бежавших сдал положительный тест на вирус. Медики ищут всех, с кем они могли контактировать.

Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.

Депутат Жак Илунгу Опени заявил, что на западе ДР Конго стремительно распространяется неизвестная болезнь. По его словам, с начала июня в населённом пункте Моколо-Биала провинции Квилу от инфекции скончались 14 человек.