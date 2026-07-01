Число набравших 100 баллов на ЕГЭ выросло примерно на четверть с 2025 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, выросло в 2026 году почти на 2 тыс. по сравнению с 2025 годом, количество 200-балльников — на 600 человек, 300-балльников — на 63, 400-балльников — на 7 человек. Это следует из подсчетов ТАСС.
Министр просвещения России Сергей Кравцов 30 июня сообщил, что по итогам основного периода экзамена 2026 года 100 баллов получили 8 759 выпускников, 200 баллов набрали 933 человека, 300 баллов — 76 выпускников, 400 баллов — 8, максимальные 500 баллов — одна выпускница.
В июле 2025 года, подводя итоги ЕГЭ, руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что 6 820 участников получили 100-балльные результаты, 331 человек — 200 баллов, 13 человек — 300 баллов и одна выпускница — 400 баллов.
При этом, окончательные данные ЕГЭ 2026 года ожидаются позже. На 2 июля запланирован резервный день для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзаменов по остальным учебным предметам, а 8−9 июля установлены для пересдачи одного из предметов по выбору.