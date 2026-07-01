Число набравших 100 баллов на ЕГЭ выросло примерно на четверть с 2025 года

При этом, окончательные данные ЕГЭ 2026 года ожидаются позже. На 2 июля запланирован резервный день для сдачи экзамена по русскому языку, 3 и 6 июля — для сдачи экзаменов по остальным учебным предметам, а 8−9 июля установлены для пересдачи одного из предметов по выбору.