Почётный гражданин Хабаровска Пётр Дубров в составе экипажа МКС-75 отправился на Байконур

Экипаж МКС-75 отправился в Казахстан. Перед тем, как занять свои места в автобусе, космонавты Роскосмоса Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон ответили на вопросы журналистов, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Пётр Дубров отметил, что у каждого члена экипажа есть свои идеи, мысли и мечты, о том, чем он сможет заняться по прибытии на Международную космическую станцию после выполнения всех регламентированных действий.
«Мне всегда нравилось просто сидеть у иллюминатора модуля “МЛМ”, откуда очень хорошо виден красивый горизонт нашей планеты… Видишь города, которые светятся внизу, континенты, проплывающие под тобой. В этот момент возникает ощущение единения с этой огромной планетой, с людьми, которые на ней живут. Это помогает успокоиться, настроиться на дальнейшую работу», — прокомментировал командир основного экипажа.
Анна Кикина рассказала журналистам о том, что особенно важно при взаимодействии международных членов экипажей на орбите.
«В первую очередь, это взаимоуважение и желание делать качественно свою работу. Мы находимся на борту МКС как специалисты, мы заинтересованы в том, чтобы выдавать высокий результат, при этом оставаясь в хорошем эмоциональном состоянии и добром расположении духа», — прокомментировала Анна.
После торжественных проводов космонавты и астронавты отправились на аэродром, откуда вылетели в Казахстан для прохождения завершающего этапа предстартовой подготовки.
Напомним, Пётр Дубров — российский космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина». 125-й космонавт России отправился в космос в 2021 году и провел на борту МКС 355 дней. Герой Российской Федерации. Почётный гражданин Хабаровска.