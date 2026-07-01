Почётный гражданин Хабаровска Пётр Дубров в составе экипажа МКС-75 отправился на Байконур

«Мне всегда нравилось просто сидеть у иллюминатора модуля “МЛМ”, откуда очень хорошо виден красивый горизонт нашей планеты… Видишь города, которые светятся внизу, континенты, проплывающие под тобой. В этот момент возникает ощущение единения с этой огромной планетой, с людьми, которые на ней живут. Это помогает успокоиться, настроиться на дальнейшую работу», — прокомментировал командир основного экипажа.