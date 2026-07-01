Новый ГОСТ на медовуху вступил в силу в России с 1 июля

В России с 1 июля вступил в силу новый межгосударственный ГОСТ на медовуху. Соответствующий стандарт утвержден Росстандартом.
Документ устанавливает термины, физико-химические и органолептические показатели напитка, требования к сырью, упаковке, маркировке и безопасности. Для выявления фальсификации в ГОСТе предусмотрены дополнительные показатели.
Согласно стандарту, медовуха может быть фильтрованной и нефильтрованной, пастеризованной и непастеризованной. Она должна иметь кисловато-сладкий вкус и медовый аромат. Объемная доля спирта должна составлять от 1,5 до 6 процентов.
Новый ГОСТ разработан в 2021 году для исполнения требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». К стандарту присоединились все страны ЕАЭС, а также Узбекистан. В России до этого действовал национальный стандарт 2018 года, передает ТАСС.
Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт для сумок, чемоданов, портфелей и других изделий кожгалантереи. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года и заменит действующий стандарт от 2007 года.