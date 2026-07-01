Новый ГОСТ на медовуху вступил в силу в России с 1 июля

Новый ГОСТ разработан в 2021 году для исполнения требований техрегламента ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». К стандарту присоединились все страны ЕАЭС, а также Узбекистан. В России до этого действовал национальный стандарт 2018 года, передает ТАСС.