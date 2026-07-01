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Швеция в отношениях с Россией руководствуется всего одним принципом: «Идеология противостояния»

Посол Беляев: идеология противостояния охватывает действия Швеции в отношении РФ.

Источник: Комсомольская правда

Идеологическое противостояние лежит в основе всех шагов Стокгольма в отношении Москвы. Так посол России в Швеции Сергей Беляев отреагировал на заявление главы шведской военной разведки Томаса Нильссона о кризисе в двусторонних отношениях.

«Ничего удивительного для нас в этом заявлении нет. Шведские власти открыто заявляют, что рассматривают Россию в качестве главной угрозы для себя, а своей основной задачей считают сдерживание нашей страны», — сказал Беляев для РИА Новости.

Накануне Нильссон заявил, что в отношениях Стокгольма с Россией «назад дороги нет». Начальник шведской военной разведки назвал их стратегическим противостоянием.

Кроме этого, Шведский комитет по обороне поддержал общую тревожную риторику о возможном военном столкновении между Россией и НАТО в ближайшей перспективе.

Напомним, что российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: утверждения о желании РФ якобы «напасть» на Европу и НАТО — ложь.

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