Идеологическое противостояние лежит в основе всех шагов Стокгольма в отношении Москвы. Так посол России в Швеции Сергей Беляев отреагировал на заявление главы шведской военной разведки Томаса Нильссона о кризисе в двусторонних отношениях.
«Ничего удивительного для нас в этом заявлении нет. Шведские власти открыто заявляют, что рассматривают Россию в качестве главной угрозы для себя, а своей основной задачей считают сдерживание нашей страны», — сказал Беляев для РИА Новости.
Накануне Нильссон заявил, что в отношениях Стокгольма с Россией «назад дороги нет». Начальник шведской военной разведки назвал их стратегическим противостоянием.
Кроме этого, Шведский комитет по обороне поддержал общую тревожную риторику о возможном военном столкновении между Россией и НАТО в ближайшей перспективе.
Напомним, что российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: утверждения о желании РФ якобы «напасть» на Европу и НАТО — ложь.