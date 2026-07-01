Суд отказал осуждённому в иске на право изменения пола

Советский районный суд Владивостока отказал в принятии иска осуждённого к ФКУ «Медико-санитарная часть № 25 ФСИН России». Заявитель требовал признать за ним право на гормональную и пластическую феминизацию тела на платной основе.
Суд в своём решении сослался на статью 45.1 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», которая с 2023 года запрещает медицинские вмешательства по смене пола. Под запрет подпадают любые манипуляции — от применения гормональных препаратов до формирования половых признаков другого пола.
Закон допускает исключения только при врождённых аномалиях, генетических или эндокринных патологиях, связанных с нарушением формирования половых органов. В таких случаях решение о вмешательстве может принять врачебная комиссия. Однако заявитель не предоставил соответствующих документов.
Поскольку основания для исключения отсутствовали, суд оставил иск без рассмотрения. Заявитель не лишён права повторно обратиться в суд при наличии медицинских показаний, однако действующее законодательство не позволяет осуждённым получать услуги по смене пола даже на платной основе.
Подобные иски в России, особенно в местах лишения свободы, крайне редки. Юристы отмечают, что с вступлением в силу поправок к закону «Об охране здоровья» в 2023 году любые процедуры, связанные со сменой пола, фактически запрещены, за исключением узкого перечня врождённых патологий. Решение Советского районного суда соответствует действующей норме и не нарушает прав заявителя.