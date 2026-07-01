Суд отказал осуждённому в иске на право изменения пола

Подобные иски в России, особенно в местах лишения свободы, крайне редки. Юристы отмечают, что с вступлением в силу поправок к закону «Об охране здоровья» в 2023 году любые процедуры, связанные со сменой пола, фактически запрещены, за исключением узкого перечня врождённых патологий. Решение Советского районного суда соответствует действующей норме и не нарушает прав заявителя.