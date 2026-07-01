Два иностранных наемника ВСУ погибли при перестрелке в Николаеве

— Во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток. По предварительной информации, в автомобиле Opel находились три гражданина других стран. В результате стрельбы двое мужчин погибли, — говорится в сообщении.