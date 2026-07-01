В Николаеве в результате перестрелки погибли два иностранных наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 30 июня, сообщила полиция города.
— Во время движения автомобиля Opel раздалось несколько выстрелов, после чего транспортное средство выехало на регулируемый перекресток. По предварительной информации, в автомобиле Opel находились три гражданина других стран. В результате стрельбы двое мужчин погибли, — говорится в сообщении.
Один человек задержан, из автомобиля изъято оружие. По информации местного издания News.pn, конфликт произошел между иностранными наемниками ВСУ: гражданин Чили застрелил двух колумбийцев. Обстоятельства происшествия устанавливаются, передают «Известия».
13 июня в Киеве произошел вооруженный конфликт между гражданами другого государства, в результате чего двое участников погибли.
18 апреля вооруженный автоматом мужчина заперся в киевском супермаркете и взял нескольких человек в заложники. Перед этим он открыл стрельбу по случайным прохожим. На место оперативно прибыл спецназ.