Китаец, потерявшийся в поезде в детстве, нашел семью спустя 35 лет

Все эти годы Лэй не оставлял попыток отыскать настоящую семью: он размещал объявления в интернете, обращался в полицию и пытался восстановить скупые детские воспоминания. Решающий прорыв случился, когда его старший брат, который также является глухим, случайно наткнулся в сети на одно из обращений. Родственник узнал Лэя по уникальной особенности — еще в детстве тот имел привычку писать свое имя задом наперед, что сохранилось и во взрослом возрасте.