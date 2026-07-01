Китаец, потерявшийся в поезде в детстве, нашел семью спустя 35 лет

В Китае глухонемой мужчина по имени Лэй Цзэцин встретился с биологической семьей спустя 35 лет разлуки. История воссоединения, о которой пишет South China Morning Post, началась в 1991 году, когда мальчик вместе с приятелями забрался в поезд, уснул под сиденьем, а проснулся уже за сотни километров от родного дома. Из-за врожденной глухоты и невозможности говорить ребенок не сумел объяснить, кто он и откуда.
Некоторое время Лэй жил на улице возле вокзала, пока его не приютила местная жительница, которая научила его писать. Позже о нем стал заботиться владелец ресторана по фамилии Хун — мужчина предоставил парню кров, помог устроиться на работу и на протяжении более 30 лет относился к нему как к родному сыну.
Все эти годы Лэй не оставлял попыток отыскать настоящую семью: он размещал объявления в интернете, обращался в полицию и пытался восстановить скупые детские воспоминания. Решающий прорыв случился, когда его старший брат, который также является глухим, случайно наткнулся в сети на одно из обращений. Родственник узнал Лэя по уникальной особенности — еще в детстве тот имел привычку писать свое имя задом наперед, что сохранилось и во взрослом возрасте.
После нескольких переписок мужчина сдал ДНК-тест. Близкие приехали к нему еще до получения официальных результатов, а через два часа после личной встречи экспертиза подтвердила родство. При воссоединении семья поблагодарила супругов Хун за многолетнюю заботу о Лэе. Сам он впоследствии заявил, что считает своими родителями и биологических родственников, и людей, которые дали ему дом на долгие десятилетия.
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