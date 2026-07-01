Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии назвали сроки завершения ремонта на улице Розы Люксембург в Иркутске

В Иркутске продолжается комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Подробности о ходе работ, этапах реконструкции и сроках завершения — до 1 октября 2026 года.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 1 июля. Подрядчики продолжают делать комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в Иркутске. Специалисты приступили ко второму этапу работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что дорогу ремонтируют от переулка Восточного до переулка 5-го Советского.

В рамках первого этапа реализации проекта в 2025 году рабочие сделали ремонт ливневой канализации: восстановили дождеприемные и смотровые колодцы, уложили 800 метров тротуара от переулка Восточного до остановки «Роща», смонтировали более тысячи метров бордюров.

«Если говорить о сложностях на этом участке, то, во-первых, это одна из самых загруженных улиц Иркутска. Во-вторых, ливневая канализация была уложена здесь в 60-х годах. Для ее восстановления нам потребовалось почти три месяца. В 2026 году мы приступили к основному этапу. С учетом интенсивности движения полное перекрытие улицы невозможно, поэтому мы разделили работы по проезжей части на три стадии. На правой стороне дороги уже уложен верхний слой основания. Сегодня ночью подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на средней полосе. После чего эти две полосы откроем для движения и перейдем к левой стороне. Там специалистам МУП “Водоканал” сначала предстоит провести ремонт канализации», — сообщил заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.

Чиновник подчеркнул, что к работам подходят комплексно. Для того чтобы в случае аварии на сетях не пришлось вскрывать дорогу, сначала ресурсоснабжающие организации меняют коммуникации, потом укладывается асфальт.

На участке также будут обустроены тротуары и газоны. Рабочие проведут монтаж светодиодных светильников, пешеходных и барьерных ограждений. Для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Розы Люксембург и Томсона появится новая полоса движения для поворота налево. Завершить работы на объекте планируется до 1 октября 2026 года.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске на улице Депутатской провели ремонт дороги большими картами накануне ночью. На выбоины вдоль трамвайных путей обратили внимание водителей вдоль трамвайных путей.