В мэрии назвали сроки завершения ремонта на улице Розы Люксембург в Иркутске

«Если говорить о сложностях на этом участке, то, во-первых, это одна из самых загруженных улиц Иркутска. Во-вторых, ливневая канализация была уложена здесь в 60-х годах. Для ее восстановления нам потребовалось почти три месяца. В 2026 году мы приступили к основному этапу. С учетом интенсивности движения полное перекрытие улицы невозможно, поэтому мы разделили работы по проезжей части на три стадии. На правой стороне дороги уже уложен верхний слой основания. Сегодня ночью подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на средней полосе. После чего эти две полосы откроем для движения и перейдем к левой стороне. Там специалистам МУП “Водоканал” сначала предстоит провести ремонт канализации», — сообщил заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.