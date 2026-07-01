В мэрии назвали сроки завершения ремонта на улице Розы Люксембург в Иркутске

IrkutskMedia, 1 июля. Подрядчики продолжают делать комплексный ремонт улицы Розы Люксембург в Иркутске. Специалисты приступили ко второму этапу работ по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». В пресс-службе администрации Иркутска сообщили, что дорогу ремонтируют от переулка Восточного до переулка 5-го Советского.
В рамках первого этапа реализации проекта в 2025 году рабочие сделали ремонт ливневой канализации: восстановили дождеприемные и смотровые колодцы, уложили 800 метров тротуара от переулка Восточного до остановки «Роща», смонтировали более тысячи метров бордюров.
«Если говорить о сложностях на этом участке, то, во-первых, это одна из самых загруженных улиц Иркутска. Во-вторых, ливневая канализация была уложена здесь в 60-х годах. Для ее восстановления нам потребовалось почти три месяца. В 2026 году мы приступили к основному этапу. С учетом интенсивности движения полное перекрытие улицы невозможно, поэтому мы разделили работы по проезжей части на три стадии. На правой стороне дороги уже уложен верхний слой основания. Сегодня ночью подрядчик приступит к укладке выравнивающего слоя асфальтобетона на средней полосе. После чего эти две полосы откроем для движения и перейдем к левой стороне. Там специалистам МУП “Водоканал” сначала предстоит провести ремонт канализации», — сообщил заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства Сергей Гаврин.
Чиновник подчеркнул, что к работам подходят комплексно. Для того чтобы в случае аварии на сетях не пришлось вскрывать дорогу, сначала ресурсоснабжающие организации меняют коммуникации, потом укладывается асфальт.
На участке также будут обустроены тротуары и газоны. Рабочие проведут монтаж светодиодных светильников, пешеходных и барьерных ограждений. Для увеличения пропускной способности на перекрестке улиц Розы Люксембург и Томсона появится новая полоса движения для поворота налево. Завершить работы на объекте планируется до 1 октября 2026 года.
Ранее агентство сообщало, что в Иркутске на улице Депутатской провели ремонт дороги большими картами накануне ночью. На выбоины вдоль трамвайных путей обратили внимание водителей вдоль трамвайных путей.