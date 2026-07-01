Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали по делу о возбуждении ненависти к русским

Заседание суда состоялось 30 июня, сам Маркарян на него не пришел. Защитник блогера ходатайствовал о прекращении дела, аргументируя это тем, что высказывание было сделано еще в 2022 году и срок давности привлечения к административной ответственности уже истек. Адвокат также указал, что видеозапись была размещена не самим Маркаряном. Однако судья не принял эти доводы.