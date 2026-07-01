Блогера Арсена Маркаряна оштрафовали по делу о возбуждении ненависти к русским

Хорошевский районный суд оштрафовал блогера Арсена Маркаряна по административной статье 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти). Информация содержится в карточке дела на сайте инстанции.
«Путем сравнения русских с животными, Маркарян А. А. проявляет свое пренебрежительное и презрительное эмоционально-смысловое отношение к русским, публично понижает статус указанной национальной группы, преподносит данную оценку русских как единственно верную», — следует текст.
Как установила экспертиза, запись пропагандирует неполноценность русских как этнической группы.
Заседание суда состоялось 30 июня, сам Маркарян на него не пришел. Защитник блогера ходатайствовал о прекращении дела, аргументируя это тем, что высказывание было сделано еще в 2022 году и срок давности привлечения к административной ответственности уже истек. Адвокат также указал, что видеозапись была размещена не самим Маркаряном. Однако судья не принял эти доводы.
10 июня суд признал законным приговор ранее осужденному на 4,5 года колонии Маркаряну.