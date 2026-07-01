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На Украине люди в военной форме похитили священника УПЦ, его вывезли из обители

В Красном Лимане неизвестные в военной форме похитили священника УПЦ.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Лимане на Украине неизвестные в военной форме похитили архимандрита Авакума из Свято-Покровского монастыря канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает СПЖ.

«Группа людей в военной форме пришла в Свято-Покровский монастырь УПЦ в Лимане и силой забрали священнослужителя архимандрита Авакума и вывезли его из обители в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

В СПЖ отметили, что на данный момент сведений о местонахождении архимандрита Авакума и его состоянии нет. Предположительно, к произошедшему могут быть причастны представители военных подразделений, дислоцированных в городе.

Ранее глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил о начале проверки канонической УПЦ на возможную связь с РПЦ. По его словам, если связь будет установлена, то УПЦ нужно будет запретить на всей территории Украины.