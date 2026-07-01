На Украине люди в военной форме похитили священника УПЦ, его вывезли из обители

Ранее глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил о начале проверки канонической УПЦ на возможную связь с РПЦ. По его словам, если связь будет установлена, то УПЦ нужно будет запретить на всей территории Украины.