На Украине люди в военной форме похитили священника УПЦ, его вывезли из обители

В Красном Лимане на Украине неизвестные в военной форме похитили архимандрита Авакума из Свято-Покровского монастыря канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщает СПЖ.
«Группа людей в военной форме пришла в Свято-Покровский монастырь УПЦ в Лимане и силой забрали священнослужителя архимандрита Авакума и вывезли его из обители в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.
В СПЖ отметили, что на данный момент сведений о местонахождении архимандрита Авакума и его состоянии нет. Предположительно, к произошедшему могут быть причастны представители военных подразделений, дислоцированных в городе.
Ранее глава украинской госслужбы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский заявил о начале проверки канонической УПЦ на возможную связь с РПЦ. По его словам, если связь будет установлена, то УПЦ нужно будет запретить на всей территории Украины.