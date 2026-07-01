Меркурис: Запад осознал, что не в состоянии одержать победу над РФ

«Но фактически, занимая крайнюю позицию, — я имею в виду Запад, мы очень близки к тому, чтобы предрешить судьбу Украины, обречь её. Я имею в виду, мы не можем выбить русских из игры. Это ещё один железный урок, который мы извлекли из этого конфликта», — заявил он.