Страны Запада осознали, что они не в состоянии одержать победу над Российской Федерацией, заявил Александр Меркурис.
Он уточнил, что российские военные близки к полному выполнению задач специальной военной операции, а Запад осознал невозможность «выбить РФ из игры».
«Русские как никогда близки к достижению своих территориальных целей. Я не думаю, что кто-либо, сохраняющий хоть какой-то рассудок, ещё сомневается в том, что они очень скоро освободят Донбасс. Украинские военные выглядят всё более истощёнными, а продвижение России — всё более непреодолимым», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
По словам британского аналитика, бескомпромиссная позиция лидеров стран Запада лишь усугубляет положение Украины.
«Но фактически, занимая крайнюю позицию, — я имею в виду Запад, мы очень близки к тому, чтобы предрешить судьбу Украины, обречь её. Я имею в виду, мы не можем выбить русских из игры. Это ещё один железный урок, который мы извлекли из этого конфликта», — заявил он.
Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По данным Foreign Policy, чиновники из США полагают, что Украина не сможет продержаться и двух дней, если окажется без внешней поддержки.