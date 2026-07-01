Гонщики «Востока» разгромили «Мега-Ладу» на встрече во Владивостоке

Вчера, 30 июня, во Владивостоке на стадионе «Авангард» приморская команда по спидвею «Восток» одержала домашнюю победу над гостями из Тольятти — клубом «Мега-Лада» — со счётом 54:36.
«Восток» — спидвейный клуб Владивостока, выступающий в командном чемпионате России и в нескольких сезонах становившийся чемпионом страны по мотогонкам на гаревой дорожке. «Мега-Лада» — клуб из Тольятти, один из наиболее титулованных коллективов российского спидвея.
Гонка на «Авангарде» сопровождалась перезаездами, падениями и дисквалификациями. Во втором заезде гонщик «Востока» Иван Гаврилов сошёл с дистанции. В шестой гонке Роман Лахбаум из «Мега-Лады» упал, задел леера и не успел покинуть дорожку, из‑за чего был дисквалифицирован, а заезд переехали. В девятом заезде у одного из гонщиков тольяттинского клуба слетела цепь, затем после рестарта из-за поломки мотоцикла сошёл с трека приморец Сергей Логачев, но за счёт заезда Григория Лагуты встреча на этом отрезке завершилась вничью. Далее Виталий Котляр упал в одном из заездов, а при повторном старте у Евгения Сайдулина из «Мега-Лады» заглох мотоцикл. Предпоследний заезд гонки дважды перезапускали из‑за фальстарта Арсения Зубкова, после чего «Восток» удержал преимущество и довёл встречу до итоговой победы.
Вечерняя гонка собрала зрителей как на трибунах, так и вдоль ограждений у гаревой дорожки. Болельщики активно поддерживали команды.
На арене стадиона «Авангард» летом запланированы несколько гонок командного и личного чемпионатов России, в которых «Восток» продолжит бороться за победу.