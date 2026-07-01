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С 1 сентября для жителей многоэтажек введут ряд новшеств

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу поправки в Жилищный кодекс и новые нормативные акты Минстроя, направленные на перестройку системы управления многоквартирными домами.

Источник: ДЕЙТА

Центральным элементом реформы станет внедрение единого жёсткого регламента оформления и сдачи-приёмки актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту, сообщает ИА DEITA.RU.

Новые правила детально регламентируют все процедуры:

  • Устанавливается строгий порядок формирования документа.

  • Регламентируется его передача уполномоченным представителям собственников.

Ключевым новшеством станет предоставление жильцам фиксированного 30-дневного срока для рассмотрения акта. В течение этого периода собственники обязаны либо подписать документ, либо направить официальный мотивированный отказ в случае выявления некачественного выполнения работ.

Данная мера призвана:

  • Полностью исключить практику «виртуальных» ремонтов.

  • Сделать финансовую отчётность перед жителями абсолютно прозрачной.

Существенные изменения коснутся института самоуправления в многоквартирных домах:

  • Процедура избрания совета многоквартирного дома будет формализована.

  • Избрание должно оформляться специальным протоколом.

  • Каждый избранный член совета ставит личную подпись на документе, подтверждая своё согласие и принимая на себя юридическую ответственность перед соседями.

Законодательство расширит возможности коллективного управления:

  • Собственники смогут делегировать полномочия не единоличному председателю, а команде из нескольких членов совета.

  • Это позволит более эффективно распределять нагрузку и зоны ответственности.

Контроль за деятельностью управляющих компаний станет сверхжёстким:

  • Система лицензирования претерпит фундаментальные изменения.

  • Посреднические лицензионные комиссии будут упразднены.

  • Исключительным полномочием по выдаче лицензий наделяется Государственная жилищная инспекция.

  • Срок рассмотрения заявлений сократится до 10 дней.

  • Компании должны соответствовать ряду строгих критериев:

    • Наличие квалифицированных специалистов (инженер, бухгалтер).

    • Собственная аварийно-диспетчерская служба.

    • Стационарный оборудованный офис для личного приёма граждан.

    • Руководство УК обязано пройти аттестацию и быть включённым в федеральный реестр.

    • Введение обязательного паспорта готовности дома к отопительному сезону.

Отдельный блок поправок упорядочивает правила установки климатического и телекоммуникационного оборудования на фасадах зданий:

  • Для согласования монтажа внешних блоков кондиционеров, спутниковых антенн или иного оборудования достаточно набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос) на общем собрании собственников.

  • Решение общего собрания будет обязательным для исполнения: при голосовании против инициатору установки придётся демонтировать оборудование за свой счёт или искать компромисс с другими собственниками.