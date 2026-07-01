С 1 сентября для жителей многоэтажек введут ряд новшеств

Центральным элементом реформы станет внедрение единого жёсткого регламента оформления и сдачи-приёмки актов выполненных работ по содержанию и текущему ремонту, сообщает ИА DEITA.RU.
Новые правила детально регламентируют все процедуры:
Устанавливается строгий порядок формирования документа.
Регламентируется его передача уполномоченным представителям собственников.
Ключевым новшеством станет предоставление жильцам фиксированного 30-дневного срока для рассмотрения акта. В течение этого периода собственники обязаны либо подписать документ, либо направить официальный мотивированный отказ в случае выявления некачественного выполнения работ.
Данная мера призвана:
Полностью исключить практику «виртуальных» ремонтов.
Сделать финансовую отчётность перед жителями абсолютно прозрачной.
Существенные изменения коснутся института самоуправления в многоквартирных домах:
Процедура избрания совета многоквартирного дома будет формализована.
Избрание должно оформляться специальным протоколом.
Каждый избранный член совета ставит личную подпись на документе, подтверждая своё согласие и принимая на себя юридическую ответственность перед соседями.
Законодательство расширит возможности коллективного управления:
Собственники смогут делегировать полномочия не единоличному председателю, а команде из нескольких членов совета.
Это позволит более эффективно распределять нагрузку и зоны ответственности.
Контроль за деятельностью управляющих компаний станет сверхжёстким:
Система лицензирования претерпит фундаментальные изменения.
Посреднические лицензионные комиссии будут упразднены.
Исключительным полномочием по выдаче лицензий наделяется Государственная жилищная инспекция.
Срок рассмотрения заявлений сократится до 10 дней.
Компании должны соответствовать ряду строгих критериев:
Наличие квалифицированных специалистов (инженер, бухгалтер).
Собственная аварийно-диспетчерская служба.
Стационарный оборудованный офис для личного приёма граждан.
Руководство УК обязано пройти аттестацию и быть включённым в федеральный реестр.
Введение обязательного паспорта готовности дома к отопительному сезону.
Отдельный блок поправок упорядочивает правила установки климатического и телекоммуникационного оборудования на фасадах зданий:
Для согласования монтажа внешних блоков кондиционеров, спутниковых антенн или иного оборудования достаточно набрать простое большинство голосов (50% + 1 голос) на общем собрании собственников.
Решение общего собрания будет обязательным для исполнения: при голосовании против инициатору установки придётся демонтировать оборудование за свой счёт или искать компромисс с другими собственниками.