Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на школьном выпускном

Ранее KP.RU сообщал, что певец Леонид Агутин на концерте в Санкт-Петербурге принял участие в импровизированной гендер-пати. Зрители развернули в зале плакат с просьбой помочь определить пол ребенка. После чего артист объявил, что у пары будет девочка.