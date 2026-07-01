Ваня Дмитриенко провел гендер-пати на школьном выпускном

Российский певец Ваня Дмитриенко откликнулся на просьбу поклонников и провел импровизированную гендер-пати на выпускном у 11-х классов во Всеволожске.
Во время выступления Дмитриенко заметил плакат с просьбой помочь узнать пол ребенка. Музыкант отметил, что такая просьба стала для него неожиданной в рамках школьного выпускного концерта.
Однако Дмитриенко согласился принять участие. Он вскрыл переданый ему конверт прямо со сцены и объявил, что у пары будет девочка. После чего артист продолжил выступление.
Ранее KP.RU сообщал, что певец Леонид Агутин на концерте в Санкт-Петербурге принял участие в импровизированной гендер-пати. Зрители развернули в зале плакат с просьбой помочь определить пол ребенка. После чего артист объявил, что у пары будет девочка.