Как сберечь деньги за сорванный отпуск, объяснили туристам в Приморье

Чтобы предотвратить потерю средств еще до оплаты, доцент рекомендует проверять наличие турфирмы в федеральном реестре. В договоре не должно быть размытых формулировок о замене отеля или дат, а чересчур низкая цена путевки говорит о повышенных рисках. Если компания отказывается возвращать деньги за сорванный отпуск добровольно, туристу следует направить письменную претензию, а затем обращаться в Роспотребнадзор и суд.