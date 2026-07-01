В ГД предложили дать одиноким родителям приоритетное право на уход в отпуск

«Одинокая мать или отец, воспитывающие ребенка (детей, до достижения старшим из них возраста 14 лет) в возрасте до 14 лет, или другое лицо (иной законный представитель ребенка), являющееся единственным кормильцем указанного ребенка (детей, до достижения старшим из них возраста 14 лет) в возрасте до 14 лет, имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное для них время», — говорится в законопроекте.