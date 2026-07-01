В ГД предложили дать одиноким родителям приоритетное право на уход в отпуск

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Группа парламентариев от КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным разработала законопроект о приоритетном праве одиноких родителей детей до 14 лет уходить в оплачиваемый отпуск по их желанию в любое удобное для них время. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. По мнению авторов проекта, одинокие родители и единственные кормильцы детей сталкиваются с дополнительными трудностями при организации ухода за детьми и совмещении семейных обязанностей с трудовой деятельностью, а действующее законодательство не предусматривает специальных гарантий в отношении очередности предоставления отпусков для этих категорий граждан.
«Одинокая мать или отец, воспитывающие ребенка (детей, до достижения старшим из них возраста 14 лет) в возрасте до 14 лет, или другое лицо (иной законный представитель ребенка), являющееся единственным кормильцем указанного ребенка (детей, до достижения старшим из них возраста 14 лет) в возрасте до 14 лет, имеют право на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска по их желанию в удобное для них время», — говорится в законопроекте.
Как пояснил ТАСС Афонин, если ребенок растет в полной семье, то хотя бы один родитель сможет поехать с ним на отдых в период летних каникул. Но если родитель один, то возможности для этого сокращаются.
«Ситуация с рождаемостью — тревожная. Она требует от нас всемерно помогать людям, которые растят детей. В том числе и тем, кто по разным причинам делает это в одиночку. Люди, которые сегодня думают о рождении детей, должны понимать, что государство готово поддержать их в самых разных сторонах их жизни», — добавил депутат.