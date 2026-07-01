Трамп за год получил более 1 млрд долларов от связанных с криптовалютой операций

В 2025 году Дональд Трамп получил доход от связанных с криптовалютой операций в размере более 1 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные финансовой декларации президента США.
Отчет состоит из 927 страниц, он опубликован на сайте Управления по правительственной этике США.
Уточняется, что порядка $500 млн президент Трамп заработал от продаж криптовалюты компанией World Liberty Financial, где руководящие посты занимают сыновья президента — Эрик и Дональд Трамп-младший.
Еще около 600 млн долларов президент США получил в виде роялти от продаж цифровой валюты $TRUMP, курс которой, в частности, привязан к уровню общественной поддержки самого Трампа.
Несколько миллионов Трамп также заработал на реализации товаров со своей символикой — от Библий и часов до кроссовок и парфюма.
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