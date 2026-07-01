Футболист «Локомотива» Монтес будет капитаном сборной Мексики в игре с эквадорцами

Встреча пройдет в Мехико и начнется в 04:00 мск. Монтес выйдет на поле с капитанской повязкой. Защитник на текущем турнире провел два матча. В игре первого тура группового этапа с командой ЮАР (2:0) он получил красную карточку и пропустил матч со сборной Республики Корея (1:0). Во встрече с чехами (3:0) Монтес снова вышел на поле с первых минут, а капитаном был полузащитник Эдсон Альварес.