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Футболист «Локомотива» Монтес будет капитаном сборной Мексики в игре с эквадорцами

Встреча 1/16 финала чемпионата мира пройдет в Мехико.

МЕХИКО, 1 июля. /ТАСС/. Защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес вошел в стартовый состав сборной Мексики на матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу с командой Эквадора. Об этом сообщает пресс-служба мексиканской сборной.

Встреча пройдет в Мехико и начнется в 04:00 мск. Монтес выйдет на поле с капитанской повязкой. Защитник на текущем турнире провел два матча. В игре первого тура группового этапа с командой ЮАР (2:0) он получил красную карточку и пропустил матч со сборной Республики Корея (1:0). Во встрече с чехами (3:0) Монтес снова вышел на поле с первых минут, а капитаном был полузащитник Эдсон Альварес.

Еще один представитель Российской премьер-лиги, полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, остался в запасе.

Победитель матча между сборными Мексики и Эквадора в ⅛ финала сыграет с сильнейшим в противостоянии команд Англии и ДР Конго.

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