В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару

В рекомендациях уточняется, что погружение в ледяную воду после перегрева может быть опасно. Резкое охлаждение кожи приводит к выбросу стрессовых гормонов, спазму сосудов и затруднению дыхания вплоть до его остановки. Особенно опасны такие перепады температур для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.​