В Минздраве рассказали, как правильно охлаждаться в жару

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Охлаждаться в жару нужно постепенно, так как чрезмерное и резкое понижение температуры может навредить здоровью человека, следует из данных Минздрава РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов, в четверг потепление в городе выйдет на пик.
Согласно данным министерства, кондиционер следует настраивать на разницу не более 5−7 градусов с температурой. Уточняется, что чрезмерное охлаждение помещения также может навредить человеку: из-за воздействия холодного воздуха возникает спазм сосудов шеи и головы.
Кроме того, в жару нужно пить воду комнатной температуры или слегка прохладную. Употребление алкоголя следует исключить. Также рекомендуется быть осторожными с холодными напитками, так как резкое охлаждение задней стенки ротоглотки и пищевода может спровоцировать рефлекторную остановку дыхания или способствовать развитию ангины, фарингита, ларингита и спазмов желудка.
Температура воды при принятии душа в жару должна быть 25−27 градусов, но допускается ее постепенное снижение.
В рекомендациях уточняется, что погружение в ледяную воду после перегрева может быть опасно. Резкое охлаждение кожи приводит к выбросу стрессовых гормонов, спазму сосудов и затруднению дыхания вплоть до его остановки. Особенно опасны такие перепады температур для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.