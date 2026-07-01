Мина замедленного действия: Врач назвал тех, у кого спортпит вызовет отказ почек

«Главная опасность в том, что, не зная исходных цифр креатинина, человек может месяцами принимать высокие дозы креатина на фоне уже сниженной фильтрации. В этом случае лабораторный рост креатинина воспринимается как нормальная реакция на добавку, а реальное падение СКФ остаётся незамеченным до тех пор, пока не развивается декомпенсация — резкое накопление токсинов, отёки и угроза острого почечного повреждения. Таким образом, пропуск предварительной диагностики превращает безопасный для здоровых спортсменов креатин в “мину замедленного действия” для тех, у кого почки уже работают на пределе, но человек об этом не подозревает», — резюмировал врач.