В Хабаровском крае выпускные в июне не только у молодёжи

В Николаевском районе Хабаровского края молодежь выпустили во взрослую жизнь общеобразовательные учреждения района, а рыбоводные заводы — молодь лососевых — в самостоятельное плавание в нерестовые речки. Об этом в национальном мессенджере МАХ (12+) сообщает администрация Николаевского муниципального района.