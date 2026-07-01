В Хабаровском крае выпускные в июне не только у молодёжи

В Николаевском районе Хабаровского края молодежь выпустили во взрослую жизнь общеобразовательные учреждения района, а рыбоводные заводы — молодь лососевых — в самостоятельное плавание в нерестовые речки. Об этом в национальном мессенджере МАХ (12+) сообщает администрация Николаевского муниципального района.
«Мальков горбуши, выращенных на рыбоводном заводе ООО “ВБР -Трейд”, выпустили в речки Ныгай (815 тыс. 200) и Корюшка (253 тыс). Средний штучный вес мальков составляет 500 мм при средней длине — 35 мм», — говорится в сообщении.
Выпуск молоди. Фото: МАХ администрации Николаевского района.
Выпуск молоди. Фото: МАХ администрации Николаевского района.
Выпуск молоди. Фото: МАХ администрации Николаевского района.
Выпуск молоди. Фото: МАХ администрации Николаевского района.
Выпуск молоди. Фото: МАХ администрации Николаевского района.
Выпуск молоди. Фото: МАХ администрации Николаевского района.
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Помимо этого в июле по компенсационным мероприятиям порт Эльга и Хабаровский речной порт выпустят в р. Ныгай Николаевского района более 7 млн молоди кеты.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в Хабаровском крае и ЕАО Амурский филиал ФГБУ «Главрыбвод» провёл компенсационные выпуски молоди кеты в реки Анюй и Бира. С Анюйского рыбоводного завода ФГБУ «Главрыбвод» в реку Анюй было выпущено 1 360 156 штук молоди кеты средней навеской 0,903 грамма.