бензин, пожары, гибель туристов на реке

В то же время на некоторых региональных и частных АЗС ценники значительно выше. За литр АИ-92 там просят от 75 до 94,9 рублей. Стоимость АИ-95 варьируется в пределах 79−97,9 рублей. АИ-98 обойдется в 99,9 рублей за литр. Дизельное топливо продают в широком диапазоне — от 90 до 100 рублей за литр.